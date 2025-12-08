Was geschah am 9. Dezember?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Dezember 2025
Namenstag
Eucharius, Petrus
Historische Daten
2015 - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom New Yorker »Time«-Magazin als »Person des Jahres« 2015 ausgezeichnet.
1995 - Der deutsche Profiboxer Axel Schulz verliert in Stuttgart den WM-Kampf im Schwergewicht umstritten nach Punkten gegen den Südafrikaner Frans Botha. Das Urteil löst Tumulte in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle aus.
1990 - Lech Walesa gewinnt die polnische Präsidentenwahl. Am 22. Dezember wird der erste demokratisch gewählte Präsident Polens seit dem Ende der kommunistischen Herrschaft vereidigt.
1985 - Im Prozess gegen Mitglieder ehemaliger argentinischer Militärjuntas wird der ehemalige Staatspräsident Jorge Rafael Videla zu lebenslanger Haft verurteilt.
1960 - Die britische Fernsehserie »Coronation Street«, nach deren Vorbild später die deutsche »Lindenstraße« entsteht, wird zum ersten Mal ausgestrahlt. Die Sendung gilt heute als am längsten laufende TV-Soap der Welt.
Geburtstage
1950 - Joan Armatrading (75), britische Sängerin (»Love And Affection«, »Drop The Pilot«)
1950 - Wolfgang Fierek (75), deutscher Schauspieler (»Ein Bayer auf Rügen«)
1945 - Andrew Birkin (80), britischer Regisseur (»Salz auf unserer Haut«) und Drehbuchautor (»Der Name der Rose«)
1945 - Holger Geschwindner (80), deutscher Basketballspieler, langjähriger Mentor und Privatcoach von Basketball-Star Dirk Nowitzki
Todestage
2020 - Paolo Rossi, italienischer Fußballer, Weltmeister 1982, Ballon d'Or für den besten Fußballer Europas 1982, geb. 1956
