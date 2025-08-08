Was geschah am 9. August?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. August 2025
Namenstag
Edith
Historische Daten
2024 - Der Modekonzern Esprit kündigt die Schließung seiner 56 Filialen in Deutschland an. Bis zum Jahresende verlieren damit etwa 1.300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Job.
1965 - Singapur wird unabhängiger Stadtstaat. Zuvor war die frühere britische Kolonie wegen politischer und ethnischer Spannungen aus der Malaysischen Föderation ausgeschlossen worden.
1960 - Das Buch »Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer« von Michael Ende erscheint im Stuttgarter Thienemann-Verlag.
1945 - Ein US-Bomber wirft über Nagasaki in Japan die »Fat Man« genannte zweite Atombombe ab. Etwa 70.000 Menschen werden durch direkte Einwirkung getötet, 75.000 werden verletzt.
1890 - Großbritannien übergibt Helgoland an Deutschland. Das verzichtet im Gegenzug unter anderem auf seine Einflussnahme auf das zu dem Zeitpunkt unabhängige ostafrikanische Sultanat Sansibar.
Geburtstage
1955 - Udo Beyer (70), deutscher Leichtathlet, Gold für die DDR im Kugelstoßen bei den Olympischen Spielen 1976
1940 - Marie-Luise Marjan (85), deutsche Schauspielerin (»Mutter Beimer« in der Fernsehserie »Lindenstraße«)
1940 - Volker Hauff (85), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt/Main 1989-1991, Bundesminister 1978-1982
Todestage
2020 - Fips Asmussen, deutscher Komiker (Alben: »Von Vegesack bis Titisee«, »Gnadenlos witzig«), geb. 1938
1975 - Dmitri Schostakowitsch, russischer Komponist (Oper »Lady Macbeth von Mzensk«, »Leningrader Symphonie«), geb. 1906
