Was geschah am 7. November?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. November 2025

Namenstag

Engelbert, Ernst, Willibrord

Historische Daten

2015 - Chinas Präsident Xi Jinping und der taiwanische Präsident Ma Ying-jeou treffen sich in Singapur. Es ist die erste Begegnung der höchsten Führer beider Länder, seit in Peking die Kommunisten 1949 die Macht übernommen haben. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz.

2010 - Papst Benedikt XVI. weiht bei seinem Spanien-Besuch den weltbekannten Sakralbau Sagrada Família in Barcelona und erhebt das Gotteshaus des Architekten Antoni Gaudí zur Basilika. Der bisher unvollendete Bau wurde vor 128 Jahren begonnen.

2005 - Das Militärregime in Myanmar verlegt seinen Regierungssitz von der Hauptstadt Rangun in die 320 Kilometer entfernt gelegene Provinzstadt Pyinmana im Norden des Landes. Dort entsteht neue Hauptstadt Naypyidaw.

2000 - Bei der Wahl zum 43. US-Präsidenten gibt es zunächst keinen klaren Sieger. Erst nach mehrwöchigem Streit um das Wahlergebnis in Florida entscheidet der Oberste Gerichtshof, dass der Republikaner George W. Bush den demokratischen Bewerber Al Gore geschlagen hat. Bush erhält zwar weniger Gesamtstimmen (»popular vote«) als sein Kontrahent, dennoch hat er mit 271 zu 266 Wahlleuten die Nase knapp vorn.

1775 - Der Frankfurter Dichter Johann Wolfgang von Goethe kommt auf Einladung von Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach nach Weimar. Es wird ein Aufenthalt bis zum Lebensende. Die Stadt wird später zum Inbegriff der deutschen Klassik.

Geburtstage

1975 - Diana Amft (50), deutsche Schauspielerin (TV-Serie »Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin«, Film »Mädchen, Mädchen«)

1955 - Harald Wohlfahrt (70), deutscher Spitzenkoch, wurde 25 Jahre lang ununterbrochen vom Guide Michelin mit drei Sternen benotet (1992-2017)

1955 - Norbert Eder, deutscher Fußballspieler (1. FC Nürnberg, FC Bayern München), Vizeweltmeister 1986, gest. 2019

1925 - Ernst Mosch, deutscher Musiker, langjähriger Leiter des Blasorchesters Original Egerländer Musikanten, gest. 1999

Todestage

1980 - Steve McQueen, amerikanischer Schauspieler (»Papillon«, »Thomas Crown ist nicht zu fassen«), geb. 1930