Was geschah am 6. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Januar 2026

Namenstag

Balthasar, Juan, Kaspar, Melchior, Raimund, Raphaela

Historische Daten

2025 - Im Bundesinnenministerium werden Petitionen für ein deutschlandweites Böllerverbot eingereicht - mehr als 1,9 Millionen Menschen unterstützen die Unterschriftensammlungen von Gewerkschaft der Polizei und Deutscher Umwelthilfe. In der Silvesternacht waren bundesweit fünf Menschen durch Böller ums Leben gekommen.

2021 - Mehrere hundert Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump stürmen weitgehend ohne Gegenwehr das Kapitol in Washington. Sie wollen eine Bestätigung des Wahlsieges seines Nachfolgers Joe Biden verhindern. Bei den Krawallen kommen fünf Menschen ums Leben.

1996 - Jens Weißflog gewinnt die deutsch-österreichische Vierschanzentournee als erster Skispringer zum vierten Mal.

1926 - Die Fluggesellschaften Deutsche Aero Lloyd und Junkers-Luftverkehr fusionieren zur Deutschen Luft Hansa, später Lufthansa.

1866 - Die Württembergische Volkspartei in Stuttgart veranstaltet ihre erste »Dreikönigsparade«. Seitdem ist das Dreikönigstreffen für die Liberalen der politische Auftakt des Jahres.

Geburtstage

1986 - Alex Turner (40), britischer Gitarrist und Sänger, Indie-Rock-Band Arctic Monkeys (»I Bet You Look Good on the Dancefloor«)

1976 - Judith Rakers (50), deutsche Nachrichtensprecherin und TV-Moderatorin (»Tagesschau«-Sprecherin 2005-2024)

1933 - Emil Steinberger (93), Schweizer Kabarettist und Schauspieler

1926 - Walter Sedlmayr, deutscher Schauspieler (»Polizeiinspektion 1«), Regisseur und Autor, gest. 1990

Todestage

1996 - Kurt Schmücker, deutscher Wirtschaftspolitiker (CDU), Bundesschatzminister 1966-1969, Bundesminister für Wirtschaft 1963-1966, geb. 1919