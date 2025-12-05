Was geschah am 6. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Dezember 2025

Namenstag

Dionysia, Nikolaus

Historische Daten

2024 - »Ampel-Aus« wird von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum »Wort des Jahres« 2024 gekürt. Der Begriff bezeichnet den spektakulären Bruch der Koalition von SPD, Grünen und FDP.

2010 - Baden-Württemberg kauft für 4,67 Milliarden Euro 45 Prozent der EnBW-Aktien von der Electricité de France (EDF). Der Staatsgerichtshof Baden-Württemberg erklärt den Deal 2011 für verfassungswidrig, da er am Landtag vorbei abgewickelt wurde.

1995 - Der Bundestag billigt den deutschen Bosnien-Einsatz. Damit können sich 4.000 deutsche Soldaten an der Nato-Friedenstruppe für Bosnien beteiligen.

1865 - Mit der Ratifizierung des 13. Zusatzes zur Verfassung durch die erforderliche Mehrheit der Bundesstaaten wird die Sklaverei in den USA verboten.

1240 - Mit der Verwüstung Kiews durch die »Goldene Horde« endet das mittelalterliche Großreich Kiewer Rus. Im Nordosten entwickelt sich Russland, das aber bis Ende des 15. Jahrhunderts unter mongolischer Herrschaft bleibt.

Geburtstage

1948 - Marius Müller-Westernhagen (77), deutscher Rocksänger (»Freiheit«, »Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz«)

1945 - Shekhar Kapur (80), indischer Regisseur (»Elizabeth«, »Elizabeth – Das goldene Königreich«)

1942 - Peter Handke (83), österreichischer Schriftsteller (»Die linkshändige Frau«, »Die Angst des Tormanns beim Elfmeter«), Nobelpreis für Literatur 2019

1930 - Rolf Hoppe, deutscher Schauspieler (»Drei Haselnüsse für Aschenbrödel«, »Der Bruch«), gest. 2018

Todestage

2005 - Hanns Dieter Hüsch, deutscher Kabarettist und Schriftsteller, geb. 1925