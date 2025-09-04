Was geschah am 5. September?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. September 2025

Namenstag

Maria Theresia, Roswitha

Historische Daten

1995 - Ungeachtet weltweiter Proteste zündet Frankreich einen atomaren Sprengsatz unter dem Mururoa-Atoll im Südpazifik. Präsident Jacques Chirac hatte kurz nach seinem Amtsantritt acht »letzte« Atomtests bis 1996 angekündigt.

1990 - Der Bundesgerichtshof veröffentlicht ein Grundsatzurteil, das den sogenannten genetischen Fingerabdruck zur Aufklärung schwerer Verbrechen als Beweismittel zulässt.

1980 - Der Straßentunnel durch den Sankt Gotthard (Schweiz) mit einer Länge von 16,3 Kilometern geht in Betrieb.

1970 - Der in der Formel-1-WM führende Jochen Rindt verunglückt beim Training zum Großen Preis von Italien in Monza tödlich und wird später posthum zum Weltmeister erklärt. Der gebürtige Mainzer startete für Österreich.

1905 - Der Friede von Portsmouth (US-Bundesstaat New Hampshire) beendet den Russisch-Japanischen Krieg. Russland muss Japan als fernöstliche Großmacht anerkennen.

Geburtstage

1945 - Al Stewart (80), britischer Sänger und Songschreiber (»Year Of The Cat«, »Time Passages«)

1940 - Klaus Zehelein (85), deutscher Theaterleiter, Opernregisseur und Dramaturg, Opernintendant in Stuttgart 1991-2006

1935 - Dieter Hallervorden (90), deutscher Schauspieler (»Honig im Kopf«) und Kabarettist, gründet 1960 in West-Berlin die Kabarettbühne »Die Wühlmäuse«, TV-Sendung »Nonstop Nonsens«

1875 - Carl Froelich, deutscher Filmregisseur (»Wenn wir alle Englein wären«, »Das Herz der Königin«), gest. 1953

Todestage

1990 - Beppo Brem, deutscher Volksschauspieler (Fernsehserie »Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger«), geb. 1906