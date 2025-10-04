Was geschah am 5. Oktober?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Oktober 2025

Namenstag

Attila, Meinolf

Historische Daten

2020 - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ordnet wegen der Corona-Pandemie eine allgemeine Maskenpflicht im Parlament an.

2005 - Das Welfenhaus lässt auf Schloss Marienburg bei Hannover von Sotheby's wertvolle Kunstschätze versteigern. Bei der zehntägigen Veranstaltung kommen rund 44 Millionen Euro zusammen.

2000 - Die serbische Opposition erhebt sich in einer Revolte gegen das Regime von Slobodan Milosevic und erklärt den international geächteten Präsidenten für abgesetzt.

1980 - Bei der Bundestagswahl kann sich die sozialliberale Koalition von Kanzler Helmut Schmidt (SPD) gegen den Unionskandidaten Franz Josef Strauß (CSU) behaupten. CDU/CSU werden mit 44,5 Prozent erneut stärkte Kraft, die SPD erreicht 42,9 und die FDP 10,6 Prozent.

1910 - In Portugal wird nach dem Sturz von König Manuel II. die Republik ausgerufen.

Geburtstage

1975 - Kate Winslet (50), britische Schauspielerin (»Sinn und Sinnlichkeit«, »Titanic«, »Der Vorleser«)

1950 - Paola (75), Schweizer Schlagersängerin (»Blue Bayou«) und Fernsehmoderatorin (»Verstehen Sie Spaß?)«

1940 - Manfred Bissinger (85), deutscher Journalist, Verleger und Autor, Mitbegründer der Wochenzeitung »Die Woche« (1993-2002)

1930 - Reinhard Selten, deutscher Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsnobelpreis 1994, gest. 2016

Todestage

2015 - Henning Mankell, schwedischer Schriftsteller (Kriminalromane »Die fünfte Frau«, »Die falsche Fährte«, »Mittsommermord«), geb. 1948