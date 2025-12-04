Was geschah am 5. Dezember?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Dezember 2025
Namenstag
Anno, Attala, Hartwig, Reginhard, Sola
Historische Daten
2024 - Gut 16 Jahre nach der Gründung des Bitcoins steigt die Kryptowährung erstmals über die Schwelle von 100.000 US-Dollar.
2000 - Der Tennisstar Boris Becker und seine Frau Barbara geben in München ihre Trennung bekannt.
1995 - Der Privatsender Sat.1 strahlt die erste Folge der »Harald Schmidt Show« aus. Die Late-Night-Show läuft auf wechselnden Sendern mit Unterbrechungen bis März 2014.
1945 - Fünf Torpedoflugzeuge der US-Marine mit 14 Mann an Bord verschwinden spurlos im sogenannten Bermuda-Dreieck, einem Gebiet zwischen den Bermudas, Florida und Puerto Rico. Das bis heute ungelöste Geheimnis um »Flug 19« trug wesentlich dazu bei, den Mythos vom Bermuda-Dreieck zu schaffen.
1360 - In Frankreich wird eine Goldmünze eingeführt, die den Namen »Franc« erhält. Der Anlass: »Franc« heißt frei, und der französische König war gerade gegen ein happiges Lösegeld aus englischer Gefangenschaft entlassen worden.
Geburtstage
1952 - Walter Sittler (73), deutscher Schauspieler (»Der Kommissar und das Meer«, Adolf-Grimme-Preis und Deutscher Fernsehpreis für »Nikola«)
1946 - José Carreras (79), spanischer Opernsänger, einer der »Drei Tenöre« (mit Luciano Pavarotti und Placido Domingo), erster gemeinsamer Auftritt 1990
1945 - Mosche Katzav (80), israelischer Politiker, Staatspräsident 2000-2007
1890 - Fritz Lang, österreichisch-amerikanischer Regisseur (»Metropolis«), gest. 1976
Todestage
2013 - Nelson Mandela, südafrikanischer, Politiker, erster schwarzer Staatspräsident 1994-1999, 1964 wegen seines Kampfes gegen das Apartheidregime zu lebenslanger Haft verurteilt, 1990 freigelassen, Friedensnobelpreis 1993, geb. 1918
