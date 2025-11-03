Was geschah am 4. November?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. November 2025

Namenstag

Gregor, Karl

Historische Daten

2010 - Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wird in Deutschland eine Rabbinerin in Berlin ordiniert. Die aus der Ukraine stammende Alina Treiger wird in Berlin geweiht.

2008 - Bei einem Busunglück nahe Hannover kommen 20 Menschen ums Leben. Ihr Reisebus geht auf der Autobahn 2 in Flammen auf, viele ältere Fahrgäste können sich nicht mehr rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten.

1995 - Der israelische Ministerpräsident Izchak Rabin wird in Tel Aviv von einem jüdischen Extremisten ermordet.

1980 - Der Republikaner Ronald Reagan wird zum 40. Präsidenten der USA gewählt. Der frühere Hollywood-Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien wird Nachfolger des Demokraten Jimmy Carter.

1950 - In Rom wird die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten unterzeichnet. Der Text, den jedes Europarats-Mitglied bei der Aufnahme unterzeichnen muss, garantiert die elementaren Grundrechte wie Religions-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Achtung der Privatsphäre und verbietet Folter, Zwangsarbeit und Todesstrafe.

Geburtstage

1985 - Marcell Jansen (40), deutscher Fußballer, Nationalspieler 2005-2014

1960 - Frl. Menke (65), deutsche Sängerin (»Hohe Berge«, »Tretboot in Seenot«)

1947 - Bettina Wegner (78), deutsche Liedermacherin (»Sind so kleine Hände«)

1890 - Klabund, deutscher Schriftsteller (»Der Kreidekreis«), gest. 1928

Todestage

2008 - Michael Crichton, amerikanischer Schriftsteller (»Beute«, »Jurassic Park«, Drehbuch für »Emergency Room«), geb. 1942