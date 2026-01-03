Was geschah am 4. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Januar 2026

Namenstag

Marius, Roger

Historische Daten

2010 - In Dubai wird das höchste Gebäude der Welt eröffnet. Der genau 828 Meter hohe Burj Khalifa überragt den bisherigen Rekordhalter in Taipeh um mehr als 300 Meter.

2008 - Zum ersten Mal in der Geschichte der Rallye Dakar sagen die Veranstalter das Rennen in der Wüste aus Sicherheitsgründen ab. Islamisten hatten mit Anschlägen gedroht.

2006 - Israels Ministerpräsident Ariel Scharon erleidet einen schweren Schlaganfall und fällt ins Koma, aus dem er bis zu seinem Tod 2014 nicht mehr erwacht. Scharons Stellvertreter Ehud Olmert übernimmt die Amtsgeschäfte.

1964 - Paul VI. besucht als erster Papst Israel und die heiligen Stätten in Jerusalem, die unter der Hoheit Jordaniens stehen.

1954 - In Duisburg werden erstmals in der Bundesrepublik »Parkographen« aufgestellt. Mit den aus der Schweiz importierten Parkuhren sollen Dauerparker aus der Innenstadt vertrieben werden.

Geburtstage

1976 - August Diehl (50), deutscher Schauspieler (»Die Fälscher«, »Inglourious Basterds«)

1976 - Bülent Ceylan (50), deutscher Comedian und Kabarettist (Soloprogramm »Halb getürkt«)

1966 - Christian Kern (60), österreichischer Politiker, Bundeskanzler 2016-2017

1951 - Richard Oetker (75), deutscher Unternehmer, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Oetker (2010-2016), Sohn des früheren Oetker-Konzernchefs Rudolf-August Oetker

Todestage

2016 - Maja Maranow, deutsche Schauspielerin (»Ein starkes Team«), geb. 1961