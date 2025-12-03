Was geschah am 4. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Dezember 2025

Namenstag

Barbara, Johannes, Osmund

Historische Daten

2020 - Zehn Jahre nach Baubeginn geht im Zentrum Berlins ein neuer U-Bahn-Abschnitt in Betrieb. Damit wird eine Lücke zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor geschlossen: Der Hauptbahnhof und Hönow am östlichen Stadtrand sind über die U5 nun direkt verbunden.

2010 - Die ZDF-Show »Wetten, dass..?« wird in Düsseldorf nach einem schweren Unfall abgebrochen. Wettkandidat Samuel Koch verunglückt, als er mit Sprungfedern über fahrende Autos springt. Seitdem ist er querschnittsgelähmt.

2005 - Beim Einsturz einer Schwimmhalle werden in der nordrussischen Stadt Tschussowoi am Ural mindestens 18 Badegäste getötet, darunter zehn Kinder.

1985 - Deutschlands größter Privatunternehmer Friedrich Karl Flick kündigt an, sein Imperium mit einem geschätzten Börsenwert von rund 4,5 Milliarden DM an die Deutsche Bank zu verkaufen. Flick war 1981 ins Zwielicht geraten, als sein Konzern in die Parteispendenaffäre verwickelt wurde - die »Flick-Affäre«.

1980 - Led Zeppelin, in den 70er Jahren eine der bedeutendsten Rockgruppen, gibt nach dem Tod des Schlagzeugers John Bonham ihre Auflösung bekannt.

Geburtstage

1972 - Charly Hübner (53), deutscher Schauspieler (»Unter Nachbarn«, »Polizeiruf 110«)

1965 - Ulf Kirsten (60), deutscher Fußballer (Dynamo Dresden, Bayer 04 Leverkusen)

1955 - Cassandra Wilson (70), amerikanische Jazzsängerin (Album »Blue Light Til Dawn«)

1875 - Rainer Maria Rilke, österreichischer Lyriker (»Duineser Elegien«, Roman: »Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge«), gest. 1926

Todestage

1975 - Hannah Arendt, deutsch-amerikanische Philosophin und Publizistin (»Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen«), geb. 1906