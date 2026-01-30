Was geschah am 31. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Januar 2026

Namenstag

Eusebius, Johannes, Marzella

Historische Daten

2025 - Belgien bekommt erstmals eine von der rechten Partei N-VA angeführte Regierung. Die migrationskritischen flämischen Nationalisten haben sich mit vier weiteren Parteien geeinigt.

2001 - Gut zwölf Jahre nach dem Terroranschlag von Lockerbie mit 270 Toten verurteilt ein schottisches Gericht in den Niederlanden den Libyer Abdel Bassit al-Megrahi zu lebenslanger Haft. Libyen hatte den seit 1991 gesuchten Megrahi erst ausgeliefert, als man sich auf die Niederlande als Prozessort geeinigt hatte.

1966 - Die Fußballabteilung des FC Energie Cottbus wird unter dem Namen »Betriebssportgemeinschaft Energie Cottbus« gegründet.

1961 - Ham bringt als erster Schimpanse der USA einen ballistischen Raketenflug hinter sich und bereitet damit den ersten bemannten US-Raumflug vor. Der Affe stirbt 22 Jahre später im Zoo von North Carolina.

1606 - Der Anführer der »Pulververschwörer«, Guy Fawkes, wird in London hingerichtet. Der katholische Offizier hatte 1605 versucht, den englischen König Jakob I. im Parlament in die Luft zu sprengen. Sein Konterfei lebt als Maske fort, die Protestbewegungen auch heute noch nutzen.

Geburtstage

1981 - Justin Timberlake (45), amerikanischer Popsänger, früheres Mitglied der Boygroup *NSYNC (»I Want You Back«), 2002 erstes Soloalbum »Justified«

1956 - Johnny Rotten (70), britischer Musiker, Sänger der Punkband Sex Pistols (»God Save the Queen«)

1946 - Wolfgang Stumph (80), deutscher Schauspieler (»Go Trabi Go«, TV-Serie »Stubbe - Von Fall zu Fall«) und Kabarettist

1901 - Marie Luise Kaschnitz, deutsche Dichterin und Schriftstellerin (Gedichtbände »Ein Wort weiter«, »Überallnie«, »Dein Schweigen - meine Stimme«), gest. 1974

Todestage

2016 - Wolfgang Rademann, deutscher Fernsehproduzent (»Die Schwarzwaldklinik«, »Das Traumschiff«), geb. 1934