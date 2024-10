Was geschah am 30. Oktober?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Oktober 2024

Namenstag

Dietger

Historische Daten

2009 - Christine Lieberknecht wird in Thüringen zur ersten CDU-Ministerpräsidentin in Deutschland gewählt.

1994 - Boris Becker feiert nach zweijähriger Durststrecke mit einem Turniersieg in Stockholm ein Comeback seltener Art. Er schlägt innerhalb von drei Tagen die ersten Drei der Weltrangliste: Michael Stich, Pete Sampras und im Finale Goran Ivanisevic.

1989 - Das DDR-Fernsehen strahlt zum letzten Mal das Magazin »Der Schwarze Kanal« aus. Karl-Eduard von Schnitzler hatte darin fast 30 Jahre lang die Bundesrepublik kritisiert.

1974 - Mit einem sensationellen K.o.-Sieg über seinen Landsmann George Foreman feiert US-Boxer Muhammad Ali in Kinshasa (Zaire, heute Kongo) sein Comeback als Schwergewichtsweltmeister. Der »Rumble in the Jungle« gilt als einer der spektakulärsten Kämpfe der Boxgeschichte.

1864 - Dänemark muss im Frieden von Wien die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg an Preußen und Österreich abtreten.

Geburtstage

1974 - Stipe Erceg (50), deutsch-kroatischer Schauspieler (»Die fetten Jahre sind vorbei«, »Asphaltgorillas«)

1954 - Mario Testino (70), peruanischer Fotograf, arbeitet für »Vogue« und »Vanity Fair«

1939 - Grace Slick (85), amerikanische Rocksängerin und Songwriterin (»White Rabbit«), Lead-Sängerin der Gruppe Jefferson Airplane

1924 - Maria Sander-Domagala, deutsche Leichtathletin, erfolgreichste deutsche Sportlerin bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki mit Bronze im Hürdenlauf und Silber mit der 4 x 100-m-Staffel, gest. 1999

Todestage

2023 - Hans Meiser, deutscher Journalist und TV-Moderator (Talkshow »Hans Meiser« 1992-2001), geb. 1946