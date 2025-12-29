Was geschah am 30. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Dezember 2025

Namenstag

Felix, Sabinus, Germar

Historische Daten

2024 - Die Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt unterschreiben ihre Scheidungspapiere und beenden damit den acht Jahre dauernden Gerichtsstreit über das Ende ihrer Ehe.

2022 - Die Band City ist Geschichte: Vor Tausenden Fans verabschieden sich die vier Musiker in Berlin. City war 1972 in Berlin-Köpenick gegründet worden und zählte in der DDR zu den erfolgreichsten Bands (»Am Fenster«).

2010 - Deutschland erlebt den kältesten Dezember seit 1969. Die Durchschnittstemperatur habe um 4,3 Grad unter dem langjährigen Mittel gelegen, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Monatsbilanz.

1993 - Israel und der Vatikan unterzeichnen in Jerusalem einen Vertrag über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Damit wird ein historischer Wandel im Verhältnis zwischen Christen und Juden besiegelt.

1880 - Tahiti, die größte der südpazifischen Gesellschaftsinseln, wird zur französischen Kolonie erklärt. König Pomaré V. hatte im Juni 1880 den Annexionsvertrag unterschrieben. Heute gehört Tahiti zu den französischen Überseegebieten.

Geburtstage

1975 - Tiger Woods (50), amerikanischer Golfspieler, hält 2001 als erster Spieler alle vier Major-Titel zur gleichen Zeit

1940 - Renate Jaeger (85), deutsche Juristin, Richterin am Bundesverfassungsgericht 1994-2004

1865 - Rudyard Kipling, britischer Schriftsteller (»Das Dschungelbuch«), Literaturnobelpreis 1907, gest. 1936

Todestage

2020 - Walther Tröger, deutscher Sportfunktionär, NOK-Präsident 1992-2002, geb. 1929

1525 - Jakob Fugger, deutscher Kaufmann und Bankier, geb. 1459