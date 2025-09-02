Was geschah am 3. September?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. September 2025

Namenstag

Gregor, Sophia

Historische Daten

2024 - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Gebäude des Militärinstituts für Telekommunikation in der zentralukrainischen Stadt Poltawa sterben mehr als 50 Menschen.

2015 - Fotos des ertrunkenen syrischen Flüchtlingskindes Aylan lösen international große Betroffenheit aus. Eine an einem Strand im türkischen Bodrum entstandene Aufnahme zeigt seinen leblosen Körper halb im Wasser liegend. Der dreijährige Junge war am Vortag an der Mittelmeerküste angespült worden.

1995 - Das russische Raumschiff Sojus TM-20 startet mit dem Deutschen Thomas Reiter und zwei russischen Kosmonauten an Bord ins All.

1995 - Pierre Omidyar startet die Online-Auktionsplattform Ebay unter dem Namen AuctionWeb.

1950 - Der italienischer Rennfahrer Giuseppe »Nino« Farina gewinnt den Großen Preis von Italien in Monza und wird damit zum ersten Formel-1-Weltmeister.

Geburtstage

1995 - Niklas Süle (30), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund, FC Bayern München), Nationalspieler 2016-2023

1965 - Charlie Sheen (60), amerikanischer Schauspieler (»Platoon«, »Wall Street«)

1947 - Mario Draghi (78), italienischer Bankmanager und Politiker, Ministerpräsident 2021-2022, Präsident der Europäischen Zentralbank 2011-2019

1875 - Ferdinand Porsche, deutscher Automobil-Konstrukteur, Entwickler des VW-Käfers und Begründer der Dynastie der Porsche-Sportwagenbauer, gest. 1951

Todestage

2019 - Peter Lindbergh, deutscher Fotograf, bekannt durch Aufnahmen der Supermodels der 90er Jahre, geb. 1944