Was geschah am 3. November?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. November 2025

Namenstag

Bertold, Hubert, Ida, Marian, Winifred

Historische Daten

2020 - Bei der Präsidentschaftswahl in den USA setzt sich der demokratische Herausforderer Joe Biden gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump durch. Das Ergebnis steht erst nach tagelanger Auszählung fest. Trump bestreitet seine Niederlage und spricht von Wahlbetrug.

2020 - Der Hurrikan »Eta« trifft in Nicaragua auf Land und zieht dann über weite Teile Mittelamerikas. Er richtet Schäden von mehreren Milliarden Dollar an. Die meisten der mehr als 170 Todesopfer gibt es in Honduras, Guatemala und Mexiko.

2008 - Einen Tag vor ihrer geplanten Wahl zur hessischen Ministerpräsidentin verweigern vier SPD-Landtagsabgeordnete der SPD-Landeschefin Andrea Ypsilanti überraschend die Gefolgschaft. Als Grund nennen sie Bedenken gegen die Linkspartei, die die rot-grüne Minderheitsregierung tolerieren sollte.

1998 - Der neue ständige Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) wird in Straßburg feierlich eröffnet. Das Gericht, das ganzjährig tagt, tritt an die Stelle des bisherigen nichtständigen Gerichtshofes.

1925 - Alfred Hitchcocks erster Film als Regisseur, »The Pleasure Garden« (»Irrgarten der Leidenschaft«), feiert in München Weltpremiere. In der bayerischen Metropole entstanden auch die Innenaufnahmen des Stummfilms.

Geburtstage

1955 - Eisi Gulp (70), deutscher Schauspieler und Kabarettist (»Eberhofer«-Krimis, »Dahoam is Dahoam«, »Zuckerbaby«)

1945 - Gerd Müller, deutscher Fußballer, Weltmeister 1974, Europameister 1972, 68 Tore in 62 Länderspielen, gest. 2021

1925 - Dieter Wellershoff, deutscher Schriftsteller (»Der Liebeswunsch«), gest. 2018

1900 - Adolf Dassler, deutscher Unternehmer, Gründer des Sportartikelherstellers Adidas, gest. 1978

Todestage

2005 - Aenne Burda, deutsche Verlegerin, Gründung des Modeverlags Burda Moden 1949, geb. 1909