Was geschah am 28. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. Januar 2026

Namenstag

Britta, Irmund, Karl, Maura, Thomas

Historische Daten

2021 - Der Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Stephan Ernst, wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Oberlandesgericht Frankfurt stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

2006 - Beim Einsturz des Daches einer Messehalle während einer Brieftaubenschau im polnischen Kattowitz werden 65 Menschen getötet.

2001 - Papst Johannes Paul II. ernennt überraschend die beiden deutschen Bischöfe Karl Lehmann aus Mainz und Johannes Joachim Degenhardt aus Paderborn zu Kardinälen.

1986 - Die US-Raumfähre »Challenger« explodiert 73 Sekunden nach dem Start in Cape Canaveral. Alle sieben Astronauten kommen ums Leben.

1966 - Nach einem abgebrochenen Landeversuch in Bremen prallt eine Convair 440 Metropolitan der Lufthansa auf eine Wiese wenige hundert Meter hinter dem Flugplatz. Alle 46 Insassen sterben – unter ihnen die Schauspielerin Ada Tschechowa und sieben italienische Sportler. Die Ursache für das Unglück bleibt ungeklärt.

Geburtstage

1966 - Andrea Berg (60), deutsche Schlagersängerin (Album »Zwischen Himmel & Erde«, Song »Du hast mich tausendmal belogen«)

1956 - Peter Schilling (70), deutscher Sänger (»Major Tom«)

1941 - Jochen Busse (85), deutscher Kabarettist, Komiker und Schauspieler (RTL-Comedy-Show »7 Tage, 7 Köpfe«)

1941 - Peter Voß (85), deutscher Journalist und Rundfunkintendant, Intendant des Südwestfunks 1993-1998 und des nachfolgenden Südwestrundfunks 1998-2007

Todestage

2021 - Ernst Gottfried Mahrenholz, deutscher Jurist und Politiker, Richter am Bundesverfassungsgericht 1981-1994, geb. 1929