Was geschah am 27. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Januar 2026

Namenstag

Angela, Enrique, Julian

Historische Daten

2025 - Ein chinesisches Start-up löst mit der Aussicht auf günstigere Entwicklung Künstlicher Intelligenz ein Börsenbeben aus. Die Firma DeepSeek geht für ihre KI-Modelle von einem Bruchteil der bis dahin üblichen Kosten aus.

1996 - Frankreich nimmt auf dem Fangataufa-Atoll im Südpazifik seinen letzten und zugleich stärksten unterirdischen Atomtest vor.

1996 - In Deutschland wird der erste offizielle Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. An diesem Tag war 1945 das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit worden.

1991 - Boris Becker gewinnt die Australian Open in Melbourne und steht damit als erster Deutscher auf Platz 1 der Weltrangliste im Herren-Tennis.

1981 - Das indonesische Fährschiff »Tamponas II« sinkt nördlich der Insel Java (Indonesien) nach einem Großbrand an Bord. Mindestens 512 Menschen kommen ums Leben.

Geburtstage

1975 - Benjamin von Stuckrad-Barre (51), deutscher Schriftsteller (»Panikherz«, »Noch wach?«)

1974 - Ole Einar Bjørndalen (52), norwegischer Biathlet, sechsmaliger Olympiasieger

1950 - Ulrich Deppendorf (76), deutscher Journalist (»Bericht aus Berlin«), WDR-Fernsehdirektor 2002-2007

1901 - Willy Fritsch, deutscher Schauspieler (»Die Drei von der Tankstelle«, »Wenn der weiße Flieder wieder blüht«), gest. 1973

Todestage

1986 - Lilli Palmer, deutsche Schauspielerin (»Teufel in Seide«, »Frau Warrens Gewerbe«) und Schriftstellerin, (Roman »Umarmen hat seine Zeit«, Autobiografie »Dicke Lilli - gutes Kind«), geb. 1914