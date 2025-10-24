Was geschah am 25. Oktober?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Oktober 2025
Namenstag
Chrysanth, Daria, Krispin
Historische Daten
2010 - Ein Erdbeben der Stärke 7,7 löst vor Indonesien einen Tsunami aus, der mehrere Dörfer auf den Mentawai-Inseln westlich von Sumatra zerstört. Mindestens 445 Menschen kommen ums Leben.
2005 - Der erste hoch auflösende Fernsehkanal Deutschlands geht in Karlsruhe auf Sendung. Das Programm von »HD HIT« wird durchgängig im neuen HDTV-Fernsehformat produziert.
2000 - Nach monatelanger Diskussion einigen sich die Umweltminister der Länder auf die Einführung eines Pflichtpfands für Dosen und Einwegflaschen. Die neue Regelung tritt zum 1. Januar 2003 in Kraft.
1990 - In Weimar tritt das Thüringer Landesparlament als erster der am 14. Oktober in den fünf neuen Ländern gewählten Landtage zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.
1555 - Der römisch-deutsche Kaiser Karl V. erklärt in Brüssel seine Abdankung. Nachfolger als Kaiser wird sein Bruder Ferdinand, neuer König in Spanien sein Sohn Philipp.
Geburtstage
1977 - Birgit Prinz (48), deutsche Fußballerin, Weltmeisterin 2003 und 2007, Weltfußballerin des Jahres 2003, 2004, 2005
1964 - Nicole (61), deutsche Schlagersängerin, gewann 1982 mit »Ein bisschen Frieden« den Grand Prix Eurovision de la Chanson (Eurovision Song Contest)
1950 - Chris Norman (75), britischer Musiker, Sänger der Rockband Smokie (»Living Next Door To Alice«) später Solo-Karriere (»Midnight Lady«)
1825 - Johann Strauss, deutsch-österreichischer Komponist, »Walzerkönig«, Sohn des gleichnamigen Komponisten Johann Strauss, gest. 1899
Todestage
2020 - Thomas Oppermann, deutscher Politiker, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion 2013-2017, Vizepräsident des Deutschen Bundestags 2017-2020, geb. 1954
