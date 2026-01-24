Was geschah am 25. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Januar 2026

Namenstag

Eberhard, Susanna, Wolfram

Historische Daten

2011 - In Ägypten beginnen landesweite Proteste gegen die Regierung von Präsident Husni Mubarak. Dabei werden Hunderte Menschen getötet und Tausende verletzt. Die Proteste richten sich gegen Korruption, Arbeitslosigkeit und Menschenrechtsverletzungen.

2006 - Die radikal-islamische Hamas erringt bei den Parlamentswahlen in den Palästinensischen Autonomiegebieten eine absolute Mehrheit und beschert der bisher regierenden Fatah eine Niederlage.

1981 - In Peking werden die Mitglieder der »Viererbande« um Mao Tsetungs Witwe Jiang Qing zum Tode oder zu langen Haftstrafen verurteilt. Ihnen wurden die Verbrechen der Kulturrevolution in den 60er Jahren angelastet. Die Todesurteile werden später in lebenslange Haft umgewandelt.

1971 - In Uganda putscht sich Generalmajor Idi Amin an die Macht. Er wird schnell als »Schlächter von Afrika« bekannt; seiner Herrschaft sollen Hunderttausende zum Opfer gefallen sein. Erst 1979 findet der Spuk mit dem Einmarsch tansanischer Truppen ein Ende.

1963 - Der erste James-Bond-Film mit dem deutschen Titel »James Bond – 007 jagt Dr. No« startet in den deutschen Kinos. Weltpremiere hatte der Film am 5. Oktober 1962 in London.

Geburtstage

1981 - Alicia Keys (45), amerikanische Soulsängerin (»Songs in A Minor«)

1978 - Wolodymyr Selenskyj (48), ukrainischer Schauspieler und Politiker, Staatspräsident seit 2019

1886 - Wilhelm Furtwängler, deutscher Dirigent und Komponist, Leiter der Berliner Philharmoniker 1922-1934 und ab 1952, gest. 1954

1881 - Elly Heuss-Knapp, deutsche Pädagogin und Frauenrechtlerin, Mitbegründerin des Müttergenesungswerkes, Gattin des ersten deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, gest. 1952

Todestage

1996 - Ruth Berghaus, deutsche Musiktheater-Regisseurin und Choreografin, Intendantin des Berliner Ensembles 1971-1977, geb. 1927