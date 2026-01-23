Was geschah am 24. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Januar 2026

Namenstag

Franz

Historische Daten

2025 - Der US-Senat bestätigt mit knappster Mehrheit den umstrittensten Kandidaten auf der Kabinettsliste von Präsident Donald Trump: Der frühere TV-Moderator Pete Hegseth wird ohne jegliche Regierungserfahrung Verteidigungsminister und damit Chef von etwa 3,5 Millionen militärischen und zivilen Mitarbeitern.

2011 - Bei einem Selbstmordanschlag auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo sterben mindestens 37 Menschen, darunter ein Deutscher und der Attentäter. Etwa 180 Menschen werden verletzt. Islamisten aus dem Nordkaukasus sollen verantwortlich sein.

2006 - Der US-Medien- und Unterhaltungskonzern Walt Disney Company übernimmt das Zeichentrickfilm-Studio Pixar Animation Studios im Zuge eines Aktientauschs für 7,4 Milliarden Dollar (6,0 Mrd Euro).

1991 - Eberhard Diepgen (CDU) wird zum ersten Gesamtberliner Bürgermeister seit 1947 gewählt.

1966 - In den französischen Alpen prallt eine Boeing 707 der Air India in 4.750 Metern Höhe gegen den Montblanc und zerschellt. Alle 117 Insassen sterben.

Geburtstage

1961 - Guido Buchwald (65), deutscher Fußballspieler, Weltmeister 1990

1961 - Nastassja Kinski (65), deutsche Schauspielerin (»Tatort«-Folge »Reifezeugnis«, Kinofilme: »Tess«, »Paris, Texas«), Tochter von Klaus Kinski

1941 - Neil Diamond (85), amerikanischer Popsänger und Songschreiber (»Cherry Cherry«, »Sweet Caroline«)

1776 - E.T.A. Hoffmann, deutscher Schriftsteller (Roman »Lebensansichten des Katers Murr«) und Komponist (Oper »Undine«), gest. 1822

Todestage

2011 - Bernd Eichinger, deutscher Filmproduzent (»Das Parfum«, »Der Untergang«, »Nirgendwo in Afrika«), geb. 1949