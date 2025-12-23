Was geschah am 24. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 24. Dezember 2025

Namenstag

Hanno, Irmina, Johannes, Joseph

Historische Daten

2024 - Papst Franziskus öffnet in einer feierlichen Zeremonie die Heilige Pforte des Petersdoms. Damit beginnt das Heilige Jahr der katholischen Kirche, das in der Regel alle 25 Jahre gefeiert wird. Gläubige können in dieser Zeit durch Gebet und Buße einen Ablass ihrer Sünden erlangen.

2020 - Nach langwierigen Verhandlungen einigen sich die EU und Großbritannien auf ein Handelsabkommen. Damit wird ein harter Brexit-Ausstieg des Königreichs ab 1. Januar in letzter Minute abgewendet. Besonders umstritten waren die Fischereirechte in britischen Gewässern.

1985 - Die Musiksendung »Weihnachten in Familie« mit Sänger Frank Schöbel, seiner damaligen Partnerin Aurora Lacasa und ihren beiden Töchtern wird im DDR-Fernsehen ausgestrahlt. Das im gleichen Jahr produzierte Album desselben Titels wird zur meistverkauften Schallplatte der DDR.

1925 - In der Londoner Zeitung »Evening News« erscheint die erste Kurzgeschichte mit dem Bären namens Pu (»Winnie The Pooh«).

1865 - Der Ku-Klux-Klan wird in Pulaski (Tennessee/USA) gegründet. Der rassistische Geheimbund richtet sich gegen Menschen anderer Hautfarbe und religiöse Minderheiten.

Geburtstage

1985 - Christina Schwanitz (40), deutsche Leichtathletin, Weltmeisterin im Kugelstoßen 2015, Sportlerin des Jahres 2015

1965 - Marcus Sorg (60), deutscher Fußballtrainer, Co-Trainer der Nationalmannschaft 2016-2023

1944 - Erhard Keller (81), deutscher Eisschnellläufer, Olympiasieger 1968 und 1972, Weltmeister 1971 (jeweils 500 Meter Sprint)

1941 - Hans Eichel (84), deutscher Politiker (SPD), Bundesfinanzminister 1999-2005, hessischer Ministerpräsident 1991-1999

Todestage

1935 - Alban Berg, österreichischer Komponist (Opern »Wozzeck«, »Lulu«), geb. 1885