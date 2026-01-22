Was geschah am 23. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Januar 2026

Namenstag

Emerantiana, Ildefons, Liuthild

Historische Daten

2025 - Der einstige Immobilien-Tycoon René Benko wird in Österreich festgenommen. Der Gründer der insolventen Signa-Gruppe steht im Verdacht, Vermögenswerte gegenüber Gläubigern und Behörden verheimlicht zu haben. Die Forderungen an Benko belaufen sich auf etwa 2,4 Milliarden Euro.

2006 - Das Bundeskartellamt untersagt den Kauf der Fernseh-Gruppe ProSiebenSat.1 durch den Springer-Verlag und begründet dies mit einer dann zu großen Medien- und Werbemacht Springers.

1986 - Chuck Berry, Fats Domino, Elvis Presley und Little Richard gehören zu den ersten zehn Künstlern, die in einer Galazeremonie im New Yorker Hotel Waldorf-Astoria in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden.

1981 - Der ehemalige Bundesjustizminister und Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel wird vom Berliner Abgeordnetenhaus zum neuen Regierenden Bürgermeister gewählt. Als Nachfolger von Dietrich Stobbe soll er die SPD vor einem völligen Desaster bei der Wahl im Mai bewahren. Diese geht verloren, Vogel wird von Richard von Weizsäcker (CDU) abgelöst.

1556 - In der chinesischen Provinz Shaanxi kommen durch ein Erdbeben vermutlich 830.000 Menschen ums Leben. Es wäre damit das folgenschwerste Erdbeben der Geschichte.

Geburtstage

1976 - Carsten Schneider (50), deutscher Politiker (SPD), Bundesminister für Umwelt und Klimaschutz seit 2025

1976 - Jan Delay (50), deutscher Musiker (»Wir Kinder vom Bahnhof Soul«)

1940 - Armin Maiwald (86), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Produzent, Miterfinder der »Sendung mit der Maus«

1938 - Georg Baselitz (88), deutscher Maler und Bildhauer

Todestage

1986 - Joseph Beuys, deutscher Künstler, Bildhauer, Zeichner und Aktionskünstler, geb. 1921