Was geschah am 23. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 23. Dezember 2025

Namenstag

Dagobert, Gregor, Ivo, Johannes, Viktoria

Historische Daten

2020 - Der im deutschen Exil lebende Journalist Can Dündar wird in der Türkei zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Hintergrund des Verfahrens ist ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 2015, in dem die regierungskritische Zeitung »Cumhuriyet« unter dem damaligen Chefredakteur Dündar geheime Informationen veröffentlichte, die Waffenlieferungen der Regierung an Rebellen in Syrien belegen sollten.

2007 - In Nepal einigen sich die regierenden sechs Parteien und die Maoisten auf eine 22-Punkte-Vereinbarung, die auf die Abschaffung der 240 Jahre alten Monarchie abzielt. Am 28. Mai 2008 wird die Republik in dem Himalaya-Staat ausgerufen.

1995 - Bei einer Brandkatastrophe während einer Schulfeier im nordindischen Dabwali kommen mehr als 400 Menschen ums Leben.

1990 - In einer Volksabstimmung sprechen sich 95 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit der jugoslawischen Republik Slowenien aus.

1975 - Die USA beschließen die Übernahme des metrischen Maß- und Gewichtssystems auf freiwilliger Basis. Es kann sich allerdings nicht durchsetzen.

Geburtstage

1955 - Ulrich Marseille (70), deutscher Politiker und Unternehmer, Firmengründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Marseille-Kliniken AG, später MK-Kliniken AG

1950 - Vicente del Bosque (75), spanischer Fußballtrainer, Trainer der spanischen Nationalmannschaft 2008-2016 (Weltmeister 2010, Europameister 2012)

1943 - Königin Silvia (82), schwedische Königin, Ehefrau von König Carl XVI. Gustaf, Heirat 1976

1900 - Arnold Bode, deutscher Maler und Kurator, Begründer der documenta, gest. 1977

Todestage

2013 - Michail Kalaschnikow, russischer Waffenkonstrukteur (Sturmgewehr AK-47 »Kalaschnikow«), geb. 1919