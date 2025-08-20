Was geschah am 21. August?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. August 2025

Namenstag

Gratia, Pius

Historische Daten

2024 - Deutschlands Rekordtorhüter Manuel Neuer beendet seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft. Er wird künftig nur noch für den FC Bayern München im Tor stehen, teilt der Weltmeister von 2014 auf Instagram mit.

2010 - Drei Babys sterben nach der Versorgung mit verschmutzten Infusionen auf der Intensivstation der Universitätsklinik Mainz. Insgesamt erhielten elf kleine Patienten die gefährliche Nährlösung.

2010 - In der Hafenstadt Buschehr nimmt der Iran mit russischer Hilfe sein erstes Kernkraftwerk in Betrieb.

2000 - Acht deutsche Jugendliche kommen ums Leben, als ein Lastwagen in einer Autobahnbaustelle in Österreich einen Doppeldecker-Reisebus aufschlitzt.

2000 - Der frühere DDR-Grenzkommandeur Walter Schulze wird vom Berliner Landgericht rechtskräftig zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Ex-Oberst wird als Befehlsgeber unter anderem für den Tod des letzten Maueropfers Chris Gueffroy schuldig gesprochen.

Geburtstage

1988 - Robert Lewandowski (37), polnischer Fußballspieler (Bayern München 2014-2022)

1985 - Albrecht Schuch (40), deutscher Schauspieler (»Lieber Thomas«, »Systemsprenger«, »Berlin Alexanderplatz«), Deutscher Filmpreis 2020, 2022, 2023

1969 - Oliver Geissen (56), deutscher Fernsehmoderator (»Die Oliver Geissen Show«, »Die 90er Show«)

1962 - Astrid Frohloff (63), deutsche TV-Moderatorin (Sat.1-Hauptnachrichtensendung »18:30«)

Todestage

2010 - Christoph Schlingensief, deutscher Regisseur (Deutschlandtrilogie »100 Jahre Adolf Hitler«, »Das deutsche Kettensägenmassaker«), geb. 1960