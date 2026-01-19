Was geschah am 20. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Januar 2026

Namenstag

Fabian, Sebastian

Historische Daten

1986 - Frankreich und Großbritannien vereinbaren den Bau eines Eisenbahntunnels (Eurotunnel) unter dem Ärmelkanal.

1981 - Nach langwierigen Verhandlungen und 444 Tagen Gefangenschaft in der besetzten US-Botschaft im iranischen Teheran werden 52 amerikanische Geiseln freigelassen.

1961 - John F. Kennedy wird als 35. US-Präsident vereidigt. Mit 43 Jahren ist er der zweitjüngste Präsident und erste Katholik in diesem Amt.

1946 - Die Gemeinderatswahlen (bis 27. Januar) in der amerikanischen Besatzungszone sind die ersten freien, gleichen und geheimen Wahlen in Deutschland seit 1933.

1936 - Edward VIII. wird nach dem Tod seines Vaters George V. zum König von Großbritannien proklamiert. Im Dezember 1936 dankt er ab, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten.

Geburtstage

1971 - Gary Barlow (55), britischer Popsänger, Sänger der Boygroup Take That (1989-1996)

1966 - Peter Tschentscher (60), deutscher Politiker (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg seit 2018

1956 - Axel Hacke (70), deutscher Journalist und Schriftsteller (Bücher: »Fussballgefühle«, »Wumbaba«-Trilogie)

1951 - Herbert Fritsch (75), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Filmemacher (»Hamlet X«)

Todestage

2022 - Meat Loaf, amerikanischer Rocksänger (»I'd Do Anything For Love« (1993), Rolle im Film »Rocky Horror Picture Show«), geb. 1947