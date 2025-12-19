Was geschah am 20. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Dezember 2025

Namenstag

Holger

Historische Daten

2024 - Ein Autofahrer rast auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt durch eine Sicherheitsgasse in eine Menschenmenge. Dabei werden fünf Menschen getötet und mehr als 200 teils schwerst verletzt. Als Täter wird ein Mann aus Saudi-Arabien festgenommen, der seit 2006 in Deutschland lebt und als Arzt in Sachsen-Anhalt arbeitet. Er war als islamkritischer Aktivist aufgefallen.

2015 - Trainer Pep Guardiola wird den FC Bayern München am Saisonende verlassen, teilt der Verein mit. Nachfolger wird der Italiener Carlo Ancelotti.

1990 - Der am 2. Dezember gewählte erste gesamtdeutsche Bundestag konstituiert sich in Berlin. Der 77-jährige SPD-Ehrenvorsitzende Willy Brandt eröffnet als Alterspräsident das neue Parlament.

1955 - In Rom wird das erste italienisch-deutsche Anwerbe-Abkommen über die Beschäftigung von zunächst 100.000 italienischen Arbeitern in der Bundesrepublik unterzeichnet.

1860 - South Carolina verlässt wegen Handelsdifferenzen sowie der Forderung nach Abschaffung der Sklaverei durch die Zentralregierung in Washington als erster Südstaat die Union der Vereinigten Staaten von Amerika; Weitere Staaten folgen. Die Abspaltung führt zum amerikanischen Bürgerkrieg.

Geburtstage

1955 - Martin Schulz (70), deutscher Politiker, SPD-Vorsitzender 2017-2018, SPD-Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl 2017, Präsident des Europaparlaments 2012-2017

1948 - Beatrice Richter (77), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin (»Rudis Tagesshow«, »Sketchup«)

1945 - Peter Criss (80), amerikanischer Musiker, Schlagzeuger und Sänger der Rockgruppe Kiss (»I Was Made For Loving You«)

1925 - Basilius Streithofen, deutscher Dominikanerpater und Sozialwissenschaftler, gest. 2006

Todestage

2022 - Barbara Noack, deutsche Schriftstellerin (»Die Zürcher Verlobung«, »Bastian«), geb. 1924