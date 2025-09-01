Was geschah am 2. September?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. September 2025

Namenstag

Ingrid, Emmerich

Historische Daten

2024 - Joshua Kimmich vom FC Bayern ist neuer Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann benennt außerdem Marc-André ter Stegen als neue Nummer 1 im Tor, der aber wenige Wochen später verletzt ausfällt. Die Vorgänger İlkay Gündoğan und Manuel Neuer hatten sich nach der EM aus der Nationalelf verabschiedet.

1945 - An Bord des US-Schlachtschiffs »Missouri« in der Bucht von Tokio nimmt US-General Douglas MacArthur die Kapitulation Japans entgegen. Damit ist der Zweite Weltkrieg offiziell beendet.

1945 - Der kommunistische Partisanenführer Ho Chi Minh ruft in Hanoi die Demokratische Republik Vietnam aus.

1870 - Im Deutsch-Französischen Krieg kapituliert die französische Armee nach der Schlacht bei Sedan. Kaiser Napoleon III. wir gefangen genommen.

1850 - In Berlin wird der Landwehrkanal eingeweiht. Er entstand zwischen 1845 und 1850 nach den Plänen von Peter Josef Lenné und soll die Spree als Transportweg entlasten sowie das Bauland in Kreuzberg und Neukölln entwässern.

Geburtstage

1965 - Lennox Lewis (60), britischer Boxprofi, Olympiasieger 1988

1955 - Claus Kleber (70), deutscher Journalist und Moderator (»heute-journal«)

1945 - Frank Baumbauer (80), deutscher Theaterintendant (Hamburger Schauspielhaus, Münchner Kammerspiele)

1940 - Jack White (85), deutscher Musikproduzent und Komponist (»Schöne Maid«, »Theo, wir fahr'n nach Lodz«, »When The Rain Begins To Fall«)

Todestage

1973 - J.R.R. Tolkien, britischer Schriftsteller (»Der Herr der Ringe«), geb. 1892