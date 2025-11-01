Was geschah am 2. November?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. November 2025

Namenstag

Angela, Willibold

Historische Daten

2010 - Google Street View startet in Deutschland mit Panorama-Bildern der Gemeinde Oberstaufen im Allgäu.

2010 - Im Berliner Bundeskanzleramt wird ein an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) adressiertes Paket aus Griechenland mit Sprengstoff entschärft. Merkel ist zu diesem Zeitpunkt in Belgien. Absender sollen griechische Linksextremisten sein.

1975 - Am Strand des römischen Küstenvororts Ostia wird die Leiche des italienischen Regisseurs und Schriftstellers Pier Paolo Pasolini (»Die 120 Tage von Sodom«) gefunden. Offenbar wurde er zusammengeschlagen und mit seinem eigenen Wagen überfahren. Die genauen Hintergründe sind bis heute umstritten.

1935 - Inspiriert vom italienischen Wort »piccolo« für »klein« gibt die Sektkellerei Henkell ihren neuen 0,2-Liter-Sekt-Fläschchen den eingedeutschten Namen »Pikkolo« und lässt die Bezeichnung markenrechtlich schützen.

1810 - Preußen hebt mit dem Erlass des Gewerbesteueredikts den Zunftzwang auf und führt die Gewerbefreiheit ein. Das Edikt ermöglicht, ein Gewerbe und die gewerbliche Niederlassung in Stadt und Land frei zu wählen.

Geburtstage

1965 - Shah Rukh Khan (60), indischer Schauspieler, einer der bekanntesten Stars der indischen Traumfabrik Bollywood (»My Name is Khan«, »Solang ich lebe«)

1960 - Andy Borg (65), österreichischer Schlagersänger (»Adios Amor«) und Fernsehmoderator (»Musikantenstadl«)

1940 - Carolin Reiber (85), deutsche Fernsehmoderatorin (»Lustige Musikanten«, »Grand Prix der Volksmusik«)

1755 - Königin Marie Antoinette, französische Königin, Ehefrau von König Ludwig XVI., Tochter der Kaiserin Maria-Theresia, 1793 hingerichtet

Todestage

1950 - George Bernard Shaw, irischer Schriftsteller und Dramatiker (»Pygmalion«), Nobelpreis für Literatur 1925, geb. 1856