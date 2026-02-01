Was geschah am 2. Februar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Februar 2026

Namenstag

Dietrich, Hadelog

Historische Daten

2023 - In deutschen Bussen und Bahnen endet die Maskenpflicht und damit eine der am längsten durchgehend geltenden Corona-Maßnahmen. Die Fahrgäste müssen nun im Nah- oder Fernverkehr keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr tragen.

2021 - Der russische Kremlgegner Alexej Nawalny muss nach dem Urteil eines Moskauer Gerichts dreieinhalb Jahre in ein Straflager. Er habe mehrfach gegen Bewährungsauflagen in einem früheren Strafverfahren von 2014 verstoßen. Der Gegner von Präsident Wladimir Putin hatte sich in Deutschland fünf Monate lang von einem Anschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok erholt.

2011 - Als erstes Bundesland erlässt Hessen ein Burka-Verbot im öffentlichen Dienst. Innenminister Boris Rhein (CDU) setzt eine entsprechende Vorschrift für Landesbedienstete in Kraft.

2006 - Die erste Offshore-Windkraftanlage Deutschlands in der Ostsee vor Rostock wird fertiggestellt. Das vier Millionen Euro teure Windrad soll Strom für rund 1.800 Haushalte produzieren.

1986 - Bei den Parlamentswahlen im Fürstentum Liechtenstein machen erstmals die Frauen von ihrem Stimm- und Wahlrecht Gebrauch, das ihnen 1984 zugestanden worden war.

Geburtstage

1996 - Paul Mescal (30), irischer Schauspieler (»Gladiator II«, »Aftersun«, »All of Us Strangers«)

1986 - Franz Rogowski (40), deutscher Schauspieler (»Undine«), Deutscher Filmpreis 2018 als bester Hauptdarsteller für »In den Gängen«

1926 - Fritz Stern, amerikanischer Historiker, Deutscher Nationalpreis 2005, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1999, Emigration aus Deutschland in die USA 1938, gest. 2016

1926 - Valéry Giscard d'Estaing, französischer Politiker, Staatspräsident 1974-1981, gest. 2020

Todestage

1996 - Gene Kelly, amerikanischer Tänzer und Schauspieler (»Singin' in the Rain«), geb. 1912