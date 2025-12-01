Was geschah am 2. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Dezember 2025

Namenstag

Bibiana, Luzius

Historische Daten

2000 - Der Geschichtsprofessor Eckhard Freise aus Münster knackt als erster den Millionen-Jackpot der RTL-Sendung »Wer wird Millionär?«.

1990 - Die bisherige Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP gewinnt die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl.

1975 - Südmolukkische Terroristen überfallen einen Zug in den Niederlanden und nehmen zahlreiche Passagiere als Geiseln. Der Zugführer und zwei Fahrgäste werden erschossen. Erst nach 13 Tagen kapitulieren die Geiselnehmer.

1925 - Mehrere große deutsche Chemiekonzerne, unter ihnen Bayer, Agfa, Hoechst und BASF, fusionieren zur IG Farben (Interessengemeinschaft Farbenindustrie), dem damals größten Chemieunternehmen der Welt.

1805 - Bei Austerlitz in Böhmen schlägt der französische Kaiser Napoleon ein zahlenmäßig überlegenes österreichisch-russisches Heer und versetzten so dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation den Todesstoß. Mindestens 15.000 Mann sterben, andere Quellen sprechen von fast 30.000 Toten.

Geburtstage

1960 - Deb Haaland (65), amerikanische Politikerin, bekleidete als erste amerikanische Ureinwohnerin einen Ministerposten im US-Kabinett (Innenministerin 2021-2025)

1960 - Justus von Dohnányi (65), deutscher Schauspieler (»Männerherzen«, »Das Experiment«, Filmregie: »Bis zum Ellenbogen«)

1950 - Ursela Monn (75), deutsch-schweizerische Schauspielerin (»Novemberkatzen«, »Ein Mann will nach oben«)

1940 - Günter Krämer (85), deutscher Theaterregisseur und -intendant (Generalintendant der Bühnen der Stadt Köln 1995-2002)

Todestage

2020 - Valéry Giscard d'Estaing, französischer Politiker, Staatspräsident 1974-1981, geb. 1926