Was geschah am 2. August?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. August 2025

Namenstag

Eusebius

Historische Daten

2015 - In Hamburg wird das bis dahin größte Containerschiff der Welt auf den Namen »MSC Zoe« getauft. Der 395,40 Meter lange Frachter der Reederei MSC kann 19.224 Standardcontainer befördern.

2005 - Das Parlament in Tokio entschuldigt sich vor dem 60. Jahrestag des Kriegsendes für das während des Zweiten Weltkrieges von Japan verursachte Leid.

1990 - Irakische Streitkräfte marschieren in den Nachbarstaat Kuwait ein und besetzen das kleine Öl-Emirat am Golf. Die kuwaitische Führung flieht nach Saudi-Arabien. In der Folge beginnt der Zweite Golfkrieg.

1980 - Im Wartesaal des Bahnhofs von Bologna geht eine Bombe hoch. Bilanz des Attentats von Rechtsextremisten: 85 Tote und mehr als 200 Verletzte.

1945 - Das Potsdamer Abkommen über Deutschlands Stellung im Nachkriegseuropa wird von Harry S. Truman (USA), Josef Stalin (UdSSR) und Clement Attlee (Großbritannien) unterzeichnet.

Geburtstage

1965 - Katrin Müller-Hohenstein (60), deutsche Sport-Moderatorin (»Das aktuelle Sportstudio«)

1950 - Jussi Adler-Olsen (75), dänischer Kriminalschriftsteller (»Erbarmen« und weitere Krimis um Carl Mørck)

1950 - Mathieu Carrière (75), deutscher Schauspieler (Film »Der junge Törless«, TV-Serie »Ein Mann will nach oben«)

1935 - Volker Brandt (90), deutscher Schauspieler (SFB-»Tatort«-Kommissar Walther, »Die Schwarzwaldklinik«, deutsche Synchronstimme von Michael Douglas)

Todestage

2010 - Sepp Greger, deutscher Motorsportler, 54 Goldmedaillen bei internationalen Rallyes, geb. 1915