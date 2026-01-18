Was geschah am 19. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Januar 2026

Namenstag

Agritius, Smeralda

Historische Daten

2025 - Nach mehr als 15 Monaten Krieg mit Zehntausenden Toten tritt eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Kraft. Drei Geiseln im Gazastreifen werden nach Israel zurückgebracht. Im Gegenzug entlässt Israel 90 palästinensische Frauen und Minderjährige aus der Haft.

2006 - Der Bundestag besiegelt das Aus für den Berliner Palast der Republik. An die Stelle von »Erichs Lampenladen« wird das Humboldt-Forum mit den barocken Fassaden des Berliner Stadtschlosses errichtet.

2001 - Einen Tag vor dem Ausscheiden aus dem Amt räumt US-Präsident Bill Clinton in einer schriftlichen Erklärung ein, wissentlich falsche und irreführende Angaben über seine Beziehung zu der damaligen Hospitantin Monica Lewinsky im Weißen Haus gemacht zu haben.

1991 - Wegen des Golfkriegs sagen in der Bundesrepublik viele Karnevalsvereine ihre Veranstaltungen ab.

1966 - Indira Gandhi, die Tochter des ehemaligen Premierministers Pandit Jawaharlal Nehru, wird zur indischen Premierministerin gewählt.

Geburtstage

1966 - Stefan Edberg (60), schwedischer Tennisspieler, Wimbledon-Sieger 1988 und 1990

1946 - Dolly Parton (80), amerikanische Countrysängerin (»Pure&Simple«, »Jolene«)

1946 - Julian Barnes (80), britischer Schriftsteller (»Eine Geschichte der Welt in 10 ½ Kapiteln«), Krimis unter dem Pseudonym Dan Kavanagh

1931 - Ingrid Andree (95), deutsche Schauspielerin (»Peter Voss, der Millionendieb«)

Todestage

2006 - Carola Stern, deutsche Schriftstellerin und Journalistin (»Doppelleben«), geb. 1925