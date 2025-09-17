Was geschah am 18. September?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. September 2025

Namenstag

Lantpert, Richardis

Historische Daten

2020 - In Nordrhein-Westfalen wird wegen der Corona-Pandemie der Sitzungs- und Straßenkarneval der Saison 2020/21 abgesagt. Darauf einigen sich die großen Karnevalsvereine von Köln, Düsseldorf, Aachen und Bonn sowie die Landesregierung.

2010 - Bis zu 100.000 Menschen demonstrieren in Berlin gegen die Atompolitik der Bundesregierung. Ihr Protest richtet sich gegen den Plan von Union und FDP, die Laufzeiten der Atomkraftwerke um durchschnittlich zwölf Jahre zu verlängern.

2005 - Bei der Bundestagswahl verfehlen sowohl Rot-Grün als auch Schwarz-Gelb eine Mehrheit. Die Union wird mit 35,2 Prozent der Stimmen stärkste Partei. Im November bildet Angela Merkel (CDU) mit der SPD eine Koalition und löst Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) ab.

2005 - Überschattet von Gewalt wählen die Afghanen erstmals seit 36 Jahren wieder ein Parlament. Knapp 2.800 Kandidaten bewerben sich um 249 Parlamentssitze. Parteien sind nicht zugelassen.

1925 - In ihrem Heidelberger Programm fordert die SPD als Lehre aus dem Ersten Weltkrieg die Gründung von »Vereinigten Staaten von Europa«.

Geburtstage

1975 - Jason Sudeikis (50), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie »Ted Lasso«, Film »Wir sind die Millers«)

1962 - Timotheus Höttges (63), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Telekom seit 2014

1960 - Wolfgang Bahro (65), deutscher Schauspieler und Kabarettist (TV-Serie »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«)

1905 - Greta Garbo, amerikanische Filmschauspielerin (»Die Kameliendame«, »Mata Hari«, »Anna Karenina«), gest. 1990

Todestage

1970 - Jimi Hendrix, amerikanischer Rock-Gitarrist und Sänger (»Hey Joe«, »Purple Haze«), Gründung seiner Rockband Jimi Hendrix Experience 1966, geb. 1942