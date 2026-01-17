Was geschah am 18. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Januar 2026

Namenstag

Priska, Wolfrid

Historische Daten

2001 - Die Speicherung des »genetischen Fingerabdrucks« zum Beispiel von Sexualverbrechern ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht einen entsprechenden Beschluss.

1996 - Bei einem Brandanschlag auf ein Lübecker Asylbewerberheim werden zehn Menschen getötet, darunter mehrere Kinder. Der oder die Täter wurden bislang nicht ermittelt.

1956 - Die Volkskammer der DDR beschließt das Gesetz über die Schaffung der Nationale Volksarmee (NVA).

1951 - Der Film »Die Sünderin« mit Hildegard Knef in der Hauptrolle wird in Frankfurt uraufgeführt und löst einen Skandal aus. Neben einer kurzen Nacktszene wird ihm die Verharmlosung von Prostitution, Sterbehilfe und Suizid vorgeworfen.

1701 - Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg krönt sich in Königsberg zum König (Friedrich I.) und gründet damit das Königshaus Preußen.

Geburtstage

1971 - Pep Guardiola (55), spanischer Fußballtrainer (FC Bayern München 2013-2016, Manchester City seit 2016)

1944 - Alexander Van der Bellen (82), österreichischer Politiker und Ökonom, Bundespräsident seit 2017

1941 - José Ignacio López (85), spanischer Industriemanager und Unternehmensberater, Produktions- und Einkaufschef von Volkswagen 1993-1997

1931 - Dieter Vogel (95), deutscher Journalist, Sprecher der Bundesregierung 1991-1995

Todestage

1976 - Friedrich Hollaender, deutscher Schlager-, Revue- und Filmkomponist (»Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt«), geb. 1896