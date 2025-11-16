Was geschah am 17. November?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. November 2025

Namenstag

Florin, Gertrud, Hilda, Viktoria

Historische Daten

2020 - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kassiert die höchste Niederlage seit 1931 und verpasst das Finalturnier der Nations League klar. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw verliert in Sevilla gegen Spanien 0:6.

2000 - US-Präsident Bill Clinton beginnt einen historischen Besuch in Vietnam. Er ist der erste US-Präsident, der nach Ende des Vietnamkrieges und der Wiedervereinigung des Landes vor 25 Jahren Hanoi besucht.

1990 - Der olympische Sport Deutschlands ist wieder vereint. Das Nationale Olympische Komitee der ehemaligen DDR tritt dem NOK für Deutschland bei. Vollzogen wird die Vereinigung zum 1. Januar 1991.

1970 - Die sowjetische Raumsonde »Luna 17« landet auf dem Mond und setzt das erste Mondfahrzeug der Raumfahrtgeschichte, »Lunochod 1«, ab.

1800 - Der US-Senat tritt erstmals im neuen Kapitol in Washington zusammen. Bis dahin hatten die beiden Kammern des Kongresses in Philadelphia getagt.

Geburtstage

1970 - Silvana Koch-Mehrin (55), deutsche Politikerin (FDP), Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments 2009-2011

1965 - Pam Bondi (60), amerikanische Politikerin und Juristin, Justizministerin seit 2025

1925 - Günter Naumann, deutscher Schauspieler (TV-Serien »Zur See«, »Polizeiruf 110«), gest. 2009

1925 - Rock Hudson, amerikanischer Filmschauspieler (»Bettgeflüster«, »Giganten«), gest. 1985

Todestage

2013 - Doris Lessing, britische Schriftstellerin (»Das goldene Notizbuch«, »Afrikanische Tragödie«), Nobelpreis für Literatur 2007, geb. 1919