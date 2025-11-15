Was geschah am 16. November?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. November 2025

Namenstag

Margareta, Otmar

Historische Daten

2024 - Franziska Brantner und Felix Banaszak sind das neue Führungsduo der Grünen und folgen Ricarda Lang und Omid Nouripour. Tags darauf kürt der Bundesparteitag in Wiesbaden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Kanzlerkandidaten der Partei für die Bundestagswahl 2025.

1995 - Oskar Lafontaine wird auf dem SPD-Parteitag in Mannheim zum neuen Vorsitzenden gewählt. In einer Kampfabstimmung setzt er sich gegen den bisherigen Amtsinhaber Rudolf Scharping durch.

1970 - Mit einem unblutigen Putsch übernimmt in Syrien Verteidigungsminister Hafis al-Assad die Macht. Nach seinem Tod im Jahr 2000 führt sein Sohn die autoritäre Herrschaft bis zu seinem Sturz 2024 fort.

1940 - Das Warschauer Ghetto wird von der deutschen Besatzung abgeriegelt, sein Verlassen unter Todesstrafe gestellt. Zeitweise leben 460.000 Menschen hier auf etwa drei Quadratkilometern. 1942 beginnen Massendeportationen ins Vernichtungslager Treblinka.

1915 - Das US-Patentamt erteilt der Root Glass Company das Patent für die Konturflasche (»Humpelrock«) von Coca-Cola. Sie ist heute eine der bekanntesten Verpackungen der Welt und wurde Stil- und Kunstikone.

Geburtstage

1985 - Sanna Marin (40), finnische Politikerin, Ministerpräsidentin 2019-2023, mit ihren damals 34 Jahren war sie eine Zeit lang die jüngste Regierungschefin der Welt

1970 - Markus Beerbaum (55), deutscher Springreiter, Mannschafts-Goldmedaille bei den Weltreiterspielen 1998, Sieger bei den Weltcupspringen 2006 und 2007

1948 - Norbert Lammert (77), deutscher Politiker (CDU), Präsident des Deutschen Bundestages 2005-2017

1935 - Alexandra Cordes, deutsche Schriftstellerin (»Das Haus im Marulabaum«), gest. 1986

Todestage

1960 - Clark Gable, amerikanischer Filmschauspieler (»Vom Winde verweht«, »Meuterei auf der Bounty«), geb. 1901