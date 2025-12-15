Was geschah am 16. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Dezember 2025

Namenstag

Adelheid, Ado, Sturm

Historische Daten

2024 - Nach einer vom Wahlkampf bestimmten Debatte entzieht der Bundestag Kanzler Olaf Scholz (SPD) das Vertrauen. Damit macht das Plenum den Weg frei zu einer Neuwahl am 23. Februar. Scholz hatte die Vertrauensfrage gestellt.

2020 - Das Humboldt Forum im wiederaufgebauten Berliner Schloss öffnet seine Pforten, vorerst aber nur digital. Umstritten sind Exponate aus der Kolonialzeit. Das Kulturprojekt hat bei sieben Jahren Bauzeit 677 Millionen Euro gekostet.

2000 - Die »ZDF-Hitparade« wird zum letzten Mal ausgestrahlt. Nach mehr als 30 Jahren wird die Sendung wegen sinkender Einschaltquoten eingestellt.

1990 - Der Priester Jean-Bertrand Aristide wird bei den ersten freien Wahlen in Haiti zum Präsidenten gewählt.

1740 - Der preußische König Friedrich II. lässt seine Truppen in Schlesien einmarschieren, um seinen Besitzanspruch auf das von Österreich beherrschte Gebiet zu demonstrieren. Der Erste Schlesische Krieg beginnt.

Geburtstage

1972 - Julia Klöckner (53), deutsche Politikerin (CDU), Präsidentin des Deutschen Bundestags seit 2025, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft 2018-2021

1960 - John Cryan (65), britischer Bankmanager, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank 2015-2018 (2015-2016 als Co-Chef an der Seite von Jürgen Fitschen)

1946 - Benny Andersson (79), schwedischer Musiker, Sänger und Komponist der Popgruppe Abba (»Dancing Queen«, »Super Trouper«)

1775 - Jane Austen, britische Schriftstellerin (»Sinn und Sinnlichkeit«, »Stolz und Vorurteil«), gest. 1817

Todestage

1965 - William Somerset Maugham, britischer Schriftsteller (»Der Menschen Hörigkeit«), geb. 1874