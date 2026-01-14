Was geschah am 15. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Januar 2026

Namenstag

Maurus, Romedius

Historische Daten

2006 - Die Sozialistin Michelle Bachelet wird die erste gewählte Präsidentin Südamerikas. Sie gewinnt die Stichwahl in Chile.

2001 - Der US-Unternehmer Jimmy Wales und der Philosophie-Dozent Larry Sanger rufen die gemeinnützige Online-Enzyklopädie Wikipedia ins Leben.

1971 - Der ägyptische Präsident Anwar el Sadat und das sowjetische Staatsoberhaupt Nikolai Podgorny übergeben den mit sowjetischer Hilfe gebauten Assuan-Staudamm in Oberägypten seiner Bestimmung.

1966 - In Ost-Berlin wird der Fußballverein BFC Dynamo gegründet. Der Lieblingsclub von Geheimdienstchef Erich Mielke holt zehnmal den DDR-Meistertitel.

1826 - In Paris erscheint erstmals die Zeitung »Le Figaro«. Das Blatt nennt sich »literarische Zeitung«, berichtet neben Theater, Bibliografie und Mode aber auch über »Sitten« und »Skandale«. Seit 1866 erscheint »Le Figaro« täglich.

Geburtstage

1963 - Mathias Döpfner (63), deutscher Journalist und Medienmanager, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer SE seit 2002

1962 - Horst Lichter (64), deutscher Fernsehkoch und -moderator (»Bares für Rares«)

1947 - Michael Schanze (79), deutscher Showmaster (»Michael Schanze-Show«, »Flitterabend«) und Schlagersänger (Fußball-WM-Song 1982 »Olé España«)

1926 - Maria Schell, österreichisch-schweizerische Schauspielerin (Film »Die Brüder Karamasow«, TV-Serie »Die glückliche Familie«), gest. 2005

Todestage

2011 - Patrick Leclercq, deutscher Journalist, langjähriger Korrespondent der ARD für den Nahen Osten, geb. 1950