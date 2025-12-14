Was geschah am 15. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Dezember 2025

Namenstag

Christiane, Nina

Historische Daten

1995 - Der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass Fußballspieler aus der EU nach Ablauf ihres Vertrages ohne Ablösesumme den Verein innerhalb Staatenverbunds wechseln und die Vereine unbegrenzt Spieler aus EU-Ländern einsetzen dürfen (»Bosman-Urteil«).

1995 - Die gemeinsame europäische Währung wird »Euro« heißen. Darauf einigen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Madrid.

1975 - Günter Guillaume, der persönliche Referent von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) und Spion der DDR, wird in Düsseldorf wegen Landesverrats zu 13 Jahren Haft verurteilt.

1965 - Erstmals gelingt ein Rendezvous zweier bemannter Raumkapseln im All: Die US-Raumschiffe »Gemini 6« und »Gemini 7« nähern sich einander bis auf einen Meter.

1890 - Der Häuptling der Sioux, Sitting Bull, wird bei seiner Verhaftung in einem Handgemenge erschossen.

Geburtstage

1980 - Annalena Baerbock (45), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin 2021-2025, Präsidentin der UN-Vollversammlung 2025/2026

1960 - Fred Kogel (65), deutscher Medienmanager, Programmchef des Fernsehsenders SAT.1 1995-2000, Unterhaltungschef des ZDF 1993-1995

1955 - Renate Künast (70), deutsche Politikerin und Juristin, Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen 2005-2013, Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 2001-2005

1925 - Günther Ungeheuer, deutscher Schauspieler (»Hunde wollt ihr ewig leben«, »Polizeirevier Davidswache«, »Treibjagd«), gest. 1989

Todestage

2010 - Blake Edwards, amerikanischer Regisseur (»Der rosarote Panther«, »Frühstück bei Tiffany«), geb. 1922