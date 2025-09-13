Was geschah am 14. September?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. September 2025

Namenstag

Cornelius

Historische Daten

1995 - Griechenland und die ehemalige jugoslawische Teilrepublik Mazedonien unterzeichnen in New York ein Abkommen zur Beilegung ihrer Anfang 1994 ausgebrochenen Streitigkeiten.

1990 - In den USA wird die erste Gentherapie bei einem Menschen begonnen. Die Behandlung des vierjährigen Mädchens mit einer erblich bedingten Immunschwächekrankheit, dem ADA-Syndrom, gilt als Erfolg.

1975 - Rembrandts Meisterwerk »Die Nachtwache« wird im Amsterdamer Rijksmuseum von einem psychisch Kranken durch mehrere Dutzend Stiche mit einem Frühstücksmesser beschädigt.

1960 - In Bagdad gründen der Irak, der Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec).

1930 - Die NSDAP gewinnt bei den Reichstagswahlen 107 Sitze und wird zweitstärkste Fraktion hinter der SPD.

Geburtstage

1965 - Dmitri Medwedew (60), russischer Politiker, Staatspräsident 2008-2012

1960 - Christian Petzold (65), deutscher Regisseur (»Undine«, »Transit«, »Die innere Sicherheit«)

1955 - Papst Leo XIV. (70), Papst seit 2025, Präfekt des Dikasteriums für die Bischöfe 2023-2025, gebürtiger US-Amerikaner

1950 - Lukas Beckmann (75), deutscher Politiker, 1984-1987 einer von drei gleichberechtigten Bundesvorstandssprechern der Grünen, 1994-2010 Fraktionsgeschäftsführer der grünen Bundestagsfraktion

Todestage

2009 - Patrick Swayze, amerikanischer Schauspieler (»Dirty Dancing«, »Ghost - Nachricht von Sam«, »Fackeln im Sturm«), geb. 1952