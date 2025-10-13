Was geschah am 14. Oktober?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Oktober 2025

Namenstag

Burkhard, Fortunata, Hildegund, Kalixtus

Historische Daten

2024 - Rund 50 Jahre nach einem tödlichen Schuss am DDR-Grenzübergang Friedrichstraße verurteilt das Landgericht Berlin einen ehemaligen Stasi-Offizier wegen heimtückischen Mordes zu zehn Jahren Gefängnis. Er habe im Auftrag des Geheimdienstes einen Polen erschossen. Der Verurteilte legt Revision ein.

2012 - Der Extremsportler Felix Baumgartner durchbricht als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer. Der 43-jährige Österreicher erreicht bei seinem Sprung über der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico eine Höchstgeschwindigkeit von 1357,6 Stundenkilometern.

2000 - Profiboxer Wladimir Klitschko wird Weltmeister im Schwergewicht. Der in Hamburg lebende 24 Jahre alte Ukrainer entthront in Köln den Titelverteidiger der World Boxing Organization (WBO) Chris Byrd (USA).

1993 - Erstmals kommt ein deutscher UN-Soldat bei einem Auslandseinsatz ums Leben: Ein Feldwebel der deutschen UN-Truppe in Kambodscha wird in Phnom Penh auf offener Straße erschossen.

1990 - In den neuen Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen finden die ersten Landtagswahlen seit dem Ende der DDR statt.

Geburtstage

1980 - Ben Whishaw (45), britischer Schauspieler (Rolle des Q in mehreren James-Bond-Filmen, »Das Parfüm - Die Geschichte eines Mörders«)

1950 - Kurt Jara (75), österreichischer Fußballspieler und -trainer (Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern, Red Bull Salzburg)

1940 - Cliff Richard (85), britischer Sänger (»Congratulations«)

1890 - Dwight D. Eisenhower, amerikanischer Politiker und General, 34. Präsident der Vereinigten Staaten 1953-1961, gest. 1969

Todestage

1990 - Leonard Bernstein, amerikanischer Komponist (»West Side Story«, »On The Town«) und Dirigent, Leiter der New Yorker Philharmoniker 1958-1969, geb. 1918