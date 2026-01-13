Was geschah am 14. Januar?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Januar 2026
Namenstag
Petrus, Reiner
Historische Daten
2024 - Der bisherige Kronprinz Frederik wird nach der Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe II. zum neuen König von Dänemark ausgerufen.
2011 - Nach den blutigen Massenprotesten in Tunesien dankt Präsident Zine el Abidine Ben Ali überraschend ab und flieht nach Saudi-Arabien ins Exil.
1981 - Der Film »Lili Marleen« von Rainer Werner Fassbinder wird in West-Berlin uraufgeführt.
1926 - Die Tänzerin Josephine Baker tritt erstmals in Berlin auf. Im Nelson-Theater begeistert die »schwarze Venus« mit ihrer Show, bei der sie kaum mehr als einen Schurz aus Bananen trägt.
1506 - In einem römischen Weinberg wird die Laokoon-Gruppe gefunden. Bei der Skulptur des trojanischen Priesters und seiner Söhne handelt es sich um die Marmor-Kopie einer 200 v. Chr. entstandenen griechischen Bronzeplastik, die nicht mehr erhalten ist.
Geburtstage
1962 - Elke Büdenbender (64), deutsche Richterin, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
1946 - Howard Carpendale (80), deutscher Schlagersänger (»Tür an Tür mit Alice«, »Hello again«)
1941 - Faye Dunaway (85), amerikanische Schauspielerin (»Bonnie und Clyde«, Oscar als beste Hauptdarstellerin 1977 für »Network«)
1931 - Caterina Valente, italienische Schlagersängerin (»Ganz Paris träumt von der Liebe«), Schauspielerin (zahlreiche Filme mit Peter Alexander) und Entertainerin, gest. 2024
Todestage
1989 - Robert Lembke, deutscher Fernsehjournalist, Moderator (ARD-Ratesendung »Was bin ich?«) und Autor, geb. 1913
