Was geschah am 13. November?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. November 2025

Namenstag

Agostina, Gertrud, Himer, Siard, Stanislaus

Historische Daten

2015 - Bei einer Serie koordinierter Anschläge in Paris töten Kommandos der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 130 Menschen, darunter zwei Deutsche. Außerdem sterben sieben Terroristen. In der Konzerthalle Bataclan richten sie ein Massaker an, Bars und Restaurant werden beschossen, am Nationalstadion Stade de France sprengen sich während des Fußball-Länderspiels Frankreich-Deutschland drei Attentäter in die Luft.

2010 - Nach siebeneinhalb Jahren Hausarrest kommt Myanmars Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi frei. Die Militärjunta, seit 1962 an der Macht, hatte die Dissidentin bis dahin 15 Jahre eingesperrt. Seit 2021 befindet sie sich wieder in Haft.

1990 - Der britische Physiker Tim Berners-Lee schaltet am europäischen Kernforschungszentrum Cern bei Genf die erste Webseite der Welt frei. Unter der Adresse »info.cern.ch« erklärt er, was das »World Wide Web« (WWW) ist, welche Personen daran beteiligt sind und wie man einen Browser benutzt.

1985 - Beim Ausbruch des Nevado del Ruiz bringt die Lava die Eiskappe des 5.390 Meter hohen Vulkans zum Schmelzen und löst eine Schlamm- und Gerölllawine aus, die die Stadt Armero auslöscht. Rund 25.000 Menschen sterben.

1945 - Die französische verfassunggebende Versammlung wählt General Charles de Gaulle zum Ministerpräsidenten. Bereits im Januar 1946 tritt er wieder zurück.

Geburtstage

1967 - Jimmy Kimmel (58), amerikanischer Late-Night-Talker und Comedian (»Jimmy Kimmel Live!«)

1965 - Oliver Kreuzer (60), deutscher Fußballspieler (Bayern München) und Sport-Funktionär (Karlsruher SC)

1955 - Whoopi Goldberg (70), amerikanische Schauspielerin (»Die Farbe Lila«, »Sister Act«)

1850 - Robert Louis Stevenson, britischer Schriftsteller (»Die Schatzinsel«, »Dr. Jekyll und Mr. Hyde«), gest. 1894

Todestage

1999 - Ellinor von Puttkamer, deutsche Diplomatin, Leiterin der deutschen Vertretung beim Europarat in Straßburg 1969-1974 und damit als erste Frau Botschafterin der Bundesrepublik, geb. 1910