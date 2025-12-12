Was geschah am 13. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Dezember 2025

Namenstag

Jost, Luzia, Odilia

Historische Daten

2020 - Wegen drastisch steigender Infektionszahlen verschärfen Bund und Länder die Corona-Maßnahmen. Ab 16. Dezember dürfen bundesweit nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs öffnen. Schulen und Kitas gehen in den Notbetrieb. Treffen an Weihnachten bleiben auf den engsten Familienkreis beschränkt.

2002 - Auf dem EU-Gipfel in Kopenhagen wird der Beitritt von Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern zur Europäischen Union 2004 beschlossen.

2000 - In Brüssel stellt ein internationaler Forscherverbund das erste komplett entzifferte Erbgut einer Pflanze vor. Als Modellpflanze diente die Acker-Schmalwand.

1995 - Der bekannteste chinesische Dissident Wei Jingsheng wird in Peking der »Verschwörung zum Sturz der Regierung« für schuldig befunden und zu 14 Jahren Haft verurteilt.

1545 - In Trient eröffnet Papst Paul III. das Tridentinische Konzil. Es dauert mit Unterbrechungen 18 Jahre. Neben der Durchsetzung einer erneuerten, einheitlichen Liturgie führt es zu einer Erneuerung der katholischen Kirche.

Geburtstage

1940 - Edith Clever (85), deutsche Schauspielerin (»Die linkshändige Frau«)

1940 - Jutta Wachowiak (85), deutsche Schauspielerin (»Rosenstraße«)

1930 - Karl Braun (95), deutscher Theologe, Erzbischof von Bamberg 1995-2001, Bischof von Eichstätt 1984-1995

1915 - Curd Jürgens, deutscher Schauspieler (»Des Teufels General«), gest. 1982

Todestage

1250 - Kaiser Friedrich II., König von Sizilien ab 1198, römisch-deutscher König ab 1212, Kaiser ab 1220, aus dem Haus der Staufer, Beiname »stupor mundi« (das Staunen der Welt), geb. 1194