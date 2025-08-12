Was geschah am 13. August?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. August 2025

Namenstag

Pontianus, Kassian, Hippolyt, Ludolf, Wigbert

Historische Daten

2015 - Um 1,2 Millionen Euro Lösegeld zu erpressen, wird die 17-jährige Anneli in einem Dorf bei Meißen entführt. Vier Tage später ist die Tochter eines sächsischen Bauunternehmers tot. Die Täter werden verurteilt.

2005 - Nach mehr als 60 Jahren ist die Büste der altägyptischen Königin Nofretete wieder auf der Berliner Museumsinsel zu sehen. 40 Jahre wurde sie im Stülerbau am Schloss Charlottenburg gezeigt.

1961 - Volkspolizisten und Betriebskampfgruppen der DDR beginnen mit dem Bau der Berliner Mauer.

1955 - Die »Bild«-Zeitung bringt ihre spitzzüngige Comicfigur »Lilli« als Puppe auf den Markt. Sie gilt als Vorbild für die spätere »Barbie« des US-Herstellers Mattel.

1905 - In einer Volksabstimmung sprechen sich die Norweger für eine Auflösung der seit 1814 bestehenden Union mit Schweden aus und bestätigen damit einen Beschluss des norwegischen Parlaments.

Geburtstage

1946 - Janet Yellen (79), amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin, Finanzministerin 2021-2025, Präsidentin der US-Notenbank 2014-2018

1940 - Dirk Sager, deutscher Journalist, langjähriger ZDF-Russlandkorrespondent, Leiter der ZDF-Sendung »Kennzeichen D« 1984-1990, gest. 2014

1935 - Michael A. Roth (90), deutscher Unternehmer, Präsident des 1. FC Nürnberg 1979-1983 und 1994-2009

1625 - Erasmus Bartholinus, dänischer Mathematiker, Mediziner, Jurist und Naturforscher, Entdecker der Doppelbrechung des Lichtes, gest. 1698

Todestage

1910 - Florence Nightingale, britische Krankenschwester, organisierte im Krimkrieg 1853-1856 die Versorgung der englischen Verwundeten und entwickelte Reformpläne für den Sanitätsdienst, Gründung ihrer ersten Pflegeschule 1860 in London, geb. 1820