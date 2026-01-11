Was geschah am 12. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Januar 2026

Namenstag

Hilda, Marguerite, Tatiana

Historische Daten

2016 - Bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) werden im historischen Zentrum Istanbuls zwölf deutsche Touristen getötet.

2001 - Der bis zu den Vorwürfen als Bundestrainer vorgesehene Christoph Daum gesteht in Köln 83 Tage nach einer positiven Haaranalyse erstmals, Drogen konsumiert zu haben.

1971 - Der Hamburger Frachter »Brandenburg« rammt im Ärmelkanal das Wrack des am Tag zuvor gesunkenen Tankers »Texaco Caribbean« und sinkt. 20 der 31 Besatzungsmitglieder sterben.

1966 - Die »Starfighter-Affäre« erreicht einen ersten Höhepunkt, als bekannt wird, dass 1965 in der Bundesrepublik insgesamt 26 Kampfflugzeuge des Typs F-104G abgestürzt sind.

1951 - Die »Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes« tritt in Kraft. Sie ist eines der ersten Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen und stellt vor allem eine Konsequenz aus dem Holocaust dar. Sie war am 9. Dezember 1948 beschlossen worden.

Geburtstage

1971 - David McAllister (55), deutscher Politiker (CDU), niedersächsischer Ministerpräsident 2010-2013

1956 - Ute Freudenberg (70), deutsche Sängerin (Lied »Jugendliebe«, Album »Land in Sicht«)

1951 - Tevfik Baser (75), türkisch-deutscher Filmregisseur (»40 qm Deutschland«)

1876 - Jack London, amerikanischer Schriftsteller (»Der Seewolf«, »Lockruf des Goldes«), gest. 1916

Todestage

1976 - Agatha Christie, britische Schriftstellerin (»Mord im Orient-Express«), Hauptfiguren ihrer Romane: Amateurdetektivin Miss Marple und Privatdetektiv Hercule Poirot, geb. 1890