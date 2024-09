Was geschah am 11. September?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. September 2024

Namenstag

Adelmar, Felix, Josef, Maternus, Regula

Historische Daten

2022 - Der Spanier Carlos Alcaraz kürt sich mit seinem ersten Grand-Slam-Titel zum jüngsten Weltranglistenersten der Tennis-Geschichte. Der 19-Jährige setzt sich im Finale der US Open in New York gegen den Norweger Casper Ruud durch.

2004 - Bundespräsident Horst Köhler wirbt dafür, das Ziel gleicher Lebensverhältnisse in ganz Deutschland aufzugeben. Man müsse sich mit unterschiedlichen Lebensverhältnissen abfinden.

2001 - In den USA werden beim schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3.000 Menschen getötet. Islamisten steuern drei gekaperte Verkehrsmaschinen in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Eine vierte Maschine stürzt in Pennsylvania ab.

1954 - In Kassel wird das Bundessozialgericht feierlich eröffnet. Im April 1955 findet die erste öffentliche Sitzung statt.

1944 - Im Zweiten Weltkrieg betritt ein Spähtrupp US-amerikanischer Soldaten nördlich von Trier erstmals deutsches Reichsgebiet.

Geburtstage

1976 - Marco Rose (48), deutscher Fußballtrainer (RB Leipzig, Borussia Dortmund)

1940 - Brian De Palma (84), amerikanischer Regisseur (»The Untouchables - Die Unbestechlichen«, »Mission: Impossible«)

1935 - Arvo Pärt (89), estnischer Komponist, gilt als einer der bedeutendsten und meistgespielten lebenden Komponisten

Todestage

2014 - Joachim Fuchsberger, deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator ( »Auf Los geht's los«), bekannt geworden durch seine Rollen in den Edgar-Wallace-Verfilmungen, geb. 1927

1994 - Marianne Hold, deutsche Schauspielerin (»Die Fischerin vom Bodensee«, »Wetterleuchten um Maria«), in den 1950er Jahren Star des Heimatfilms, geb. 1933