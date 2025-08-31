Was geschah am 1. September?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. September 2025
Namenstag
Ägidius, Verena
Historische Daten
2024 - Erstmals in der Nachkriegsgeschichte wird mit der AfD eine als rechtsextrem eingestufte Partei bei einer Landtagswahl stärkste Kraft. In Thüringen holt sie 32,8 Prozent.
1985 - In 3.740 Metern Tiefe entdeckt die Expedition des US-Tiefseeforschers Robert Ballard vor Neufundland das Wrack des 1912 gesunkenen britischen Luxusdampfers »Titanic«.
1939 - Mit dem Angriff deutscher Truppen auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg.
1900 - Mit der Inbetriebnahme der ersten transatlantischen Kabelverbindung zwischen Deutschland und den USA beginnt der telegrafische Verkehr zwischen den Ländern.
1715 - Nach 72 Jahren auf dem französischen Thron stirbt der »Sonnenkönig« Ludwig XIV. in Versailles. Thronfolger ist sein Urenkel Ludwig XV.
Geburtstage
1990 - Ann Sophie Dürmeyer (35), deutsche Sängerin, Teilnehmerin beim Eurovision Song Contest 2015
1960 - Joachim Masannek (65), deutscher Jugendbuchautor (»Die wilden Fußballkerle«, verfilmt unter dem Titel »Die Wilden Kerle«)
1940 - Annie Ernaux (85), französische Schriftstellerin (»Das Leben einer Frau«, »Das bessere Leben«), Literaturnobelpreis 2022
1875 - Edgar Rice Burroughs, amerikanischer Schriftsteller, Autor der »Tarzan«-Romane, 1918 erstmals verfilmt, gest. 1950
Todestage
1985 - Stefan Bellof, deutscher Rennfahrer, startet bei diversen Rennserien in den 80er Jahren; beim 1.000-Kilometer-Rennen im belgischen Spa tödlich verunglückt, geb. 1957
© dpa-infocom, dpa:250831-930-980113/1