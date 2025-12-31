Was geschah am 1. Januar?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Januar 2026
Namenstag
Wilhelm, Fulgentius
Historische Daten
1976 - Mit Beginn des Jahres 1976 gilt in Deutschland der Montag als erster Tag der Woche. Bis dahin war es der Sonntag. Das legt die Norm DIN 1355-1 fest. Einmalig gibt es durch die Umstellung eine Woche mit acht Tagen, davon zwei Sonntagen (28. Dezember und 4. Januar).
1901 - Neusüdwales, Victoria, Queensland, Süd- und Westaustralien sowie Tasmanien schließen sich zum Bundesstaat Australien zusammen. Das Inkrafttreten der Verfassung des Commonwealth of Australia markiert die Geburtsstunde des modernen Australien.
1896 - Am Bullerdeich in Hamburg nimmt die erste Müllverbrennungsanlage auf dem europäischen Festland den Betrieb auf.
1876 - Im Deutschen Reich wird die Mark einziges gesetzliches Zahlungsmittel.
1806 - Die Herzogtümer Bayern und Württemberg werden Königreiche. Im Frieden von Pressburg hatten sie zuvor ihre volle Souveränität erlangt.
Geburtstage
1956 - Christine Lagarde (70), französische Politikerin, Präsidentin der Europäischen Zentralbank seit 2019, Direktorin des Internationalen Währungsfonds 2011-2019, Ministerin verschiedener Ressorts in Frankreich 2005-2011
1951 - Hans-Joachim Stuck (75), deutscher Rennfahrer, Sohn des Rennfahrers und »Bergkönigs« Hans Stuck
1951 - Jim Rakete (75), deutscher Fotograf, Porträt- und Werbefotografien
1926 - Leon Weintraub (100), polnischer Überlebender des Holocaust, Zeitzeuge und Autor
Todestage
1993 - Anna Wimschneider, deutsche Bäuerin und Autorin (»Herbstmilch«), geb. 1919
© dpa-infocom, dpa:251231-930-484773/1